Aturan Terbaru Isolasi Mandiri Pasien Omicron: Usia di Bawah 45 Tahun dan Dapat Akses Telemedicine

TRIBUNNEWS.COM - Berikut aturan terbaru isolasi mandiri pasien Omicron, simak penjelasan lengkapnya dalam artikel ini.

Sejak laporan kasus pertama pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, sampai saat ini terdapat 149 negara yang telah melaporkan varian Omicron.

Dalam Technical brief WHO per tanggal 7 Januari 2022, disebutkan tingkat penularan varian Omicron lebih cepat.

Namun, berdasarkan beberapa studi awal di Denmark, Afrika Selatan, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, saat ini menunjukkan risiko perawatan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian Delta.

Penelitian lebih lanjut terkait Omicron masih terus dilakukan.

Berdasarkan informasi sebelumnya, kasus virus Corona varian Omicron di Indonesia sudah mencapai 840 kasus hingga Senin (17/1/2022).

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Siti Nadia Tarmidzi, dalam diskusi virtual pada Rabu (18/1/2022).

"Sejak kita deteksi pada tanggal 15 Desember 2021 sampai 17 Januari 2022, sudah ada 840 kasus positif Omicron," terangnya.

Lebih lanjut, dr Nadia menjelaskan sebanyak 174 kasus dari 840 kasus merupakan transmisi lokal.

Sebagai informasi, terdapat penambahan hingga 609 kasus Omicron, seiring bertambahnya pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).