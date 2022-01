Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan uacapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam artikel ini.

Mengutip dari kalteng.go.id, penanggalan kalender khusus Tionghoa, Tahun Baru Imlek dirayakan setiap tanggal 1 di tahun yang baru.

Oleh karena itu, Tahun Baru Imlek 2022 jatuh pada hari Selasa (1/01/2022).

Untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2022, dapat dengan membagikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 ke sosial media.

Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek 2022

Berikut kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek 2022 yang dirangkum Tribunnews.com dari sayingimages.com, wishesmsg.com dan parade.com:

1. Hope the rising sun will bring with it bundles of joy, happiness and luck. Happy Chinese New Year!

Berharap matahari terbit akan membawa seikat sukacita, kebahagiaan dan keberuntungan. Selamat Tahun Baru Cina!

2. Hope the days ahead are filled with immense joy and prosperity. Happy Chinese New Year.

Semoga hari-hari ke depan dipenuhi dengan sukacita dan kemakmuran yang luar biasa. Selamat Tahun Baru Cina.