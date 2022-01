Meski Kasus Omicron Meroket, MotoGP Mandalika Jalan Terus, Sirkuit Sudah Siap 100 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika tetap berlanjut kendati kasus Omicron di tanah air terus meningkat.

Sandiaga mengatakan, perhelatan MotoGP 2022 merupakan sinyal kepada dunia tentang kesiapan Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional.

"The show must go on (acara tetap lanut) dengan menyiapkan dan menerapkan travel bubble dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap pebalap, kru, ofisial termasuk petugas-petugas yang terlibat pada MotoGP ini," ujar Sandiaga saat Weekly Press Briefing, Senin (24/1).

Selain itu, ucap Sandiaga, akan dilakukan pengetatan testing dan tracing serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Barat juga diperlukan berkolaborasi dengan otoritas terkait.

"Selain itu, kami juga mendorong agar seluruh pihak, tidak hanya panitia tapi juga calon penonton agar bekerja lebih keras memperketat protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi," imbuh Sandiaga.

Terutama, lanjut Sandiaga, bagi NTB selaku tuan rumah agar capaian vaksin dosis 1 mencapai 100 persen dan dosis 2 di atas 70 persen agar dapat mengurangi potensi penyebaran varian Omicron.

Diketahui, berdasarkan data sementara, hingga Senin (24/1), total kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia mencapai 1.626 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.019 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN). Non PPLN atau transmisi lokal sebanyak 369 kasus, dan belum diketahui (pemeriksaan epidemiologi) 238 kasus.

Suasana lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (24/1/2022). Sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,3 km dan memiliki 17 titik tikungan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

100 Persen Siap

Direktur Teknik dan Operasi Moto Grand Prix Association (MGPA), Samsul Purba mengatakan sirkuit Mandalika sudah 100 persen siap menggelar MotoGP.