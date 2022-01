TRIBUNNEWS.COM - Berikut 30 ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam artikel ini.

Diketahui, Tahun Baru Imlek dirayakan setiap tanggal 1 di tahun yang baru menurut penanggalan kalender khusus Tionghoa.

Tahun Baru Imlek 2022 jatuh pada hari Selasa (1/2/2022).

Ucapan Tahun Baru Imlek 2022 dapat dibagikan di Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek 2022

Berikut kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek 2022 yang dirangkum Tribunnews.com dari collart.app, sayingimages.com, wishesmsg.com dan parade.com:

1. Cheers to the Lunar New Year! May the year of tiger be an incredible year.

Semangat untuk Tahun Baru Imlek! Semoga tahun harimau menjadi tahun yang luar biasa.

2. The Lunar New Year is upon us! I wish you many adventures and opportunities in the upcoming year.

Tahun Baru Imlek ada di depan kita! Saya berharap Anda banyak petualangan dan peluang di tahun mendatang.