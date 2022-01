50 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Tahun Baru Imlek 2022 jatuh pada Selasa (1/2/2022).

Momen Tahun Baru Imlek biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

Merayakan Imlek juga bisa dilakukan dengan saling mengirim ucapan selamat.

Ucapan tersebut bisa dibagikan melalui Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp.

Berikut ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022, yang Tribunnews.com rangkum dari Justlogin.com dan digmandarin.com:

1. gōng xǐ fā cái

May you be happy and prosperous

Semoga Anda bahagia dan sejahtera

2. cái yuán guǎng jìn

May your money and treasures be plentiful