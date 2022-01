SEJARAH IMLEK di Indonesia: Perayaan Imlek Sempat Dilarang di Era Soeharto, Dicabut oleh Gus Dur

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Guru membuat kaligrafi china saat perayaan Tahun Baru Imlek 2573 di Academy Sampoerna, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/1/2022). Acara yang menampilkan sejumlah kesenian dan budaya China ini diselenggarakan untuk menanamkan nilai kolaborasi dan pemikiran terbuka akan keberagaman budaya di Indonesia melalui perayaan Sampoerna Academy Reinforces The IGNITE Values Through Lunar New Year. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Simak sejarah Imlek di Indonesia. Perayaan Imlek sempat dilarang pada masa kepemimpinan Soeharto, lalu larangan tersebut dicabut oleh GusDur.