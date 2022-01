Survei Trust Indonesia: Anies-Sandiaga Menang jika Hadapi Prabowo-Puan di Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Trust Indonesia mengumumkan hasil survei nasional terhadap hasil elektabilitas tertutup pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024.

Trust Indonesia melakukan sejumlah simulasi berpasangan dua nama capres-cawapres.

Hasil survei Trust Indonesia, menyebutkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan elektabilitas 41,7 persen jika berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Puan Maharani dengan perolehan 34,1 persen.

"Elektabilitas tertinggi diraih oleh pasangan Anies Baswedan jika berpasangan dengan AHY, Ganjar Pranowo maupun Sandiaga Uno," Direktur Eksektutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam rilis Survei Nasional di Hotel DoubleTree, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Lalu pasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bakal mendapatkan 41 persen berbanding dengan Prabowo-Puan yang mendapatkan 33,1 persen.

(Ist)

Kemudian Anies akan mendapatkan 39,8 persen jika berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Berbanding dengan pasangan Prabowo dan Puan 31,8 persen.

Seperti diketahui, survei nasional ini dilakukan pada tanggal 3-12 Januari 2022 secara offline atau tatap muka.

Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 responden yang diambil secara proporsional berimbang (50:50) laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat pemungutan suara (TPS) by name, by address.

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.