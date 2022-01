Survei Trust Indonesia: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi 70,1 Persen, Ma'ruf Amin 53,8 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Trust Indonesia mengungkapkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.

Direktur Eksektutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengungkapkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 70,1 persen.

Sedangkan kepuasan masyarakat terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebesar 53,8 persen.

"Kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya sebesar 53,8 persen Hal ini dapat diartikan bahwa, publik melihat ada gap atau disparitas kinerja pada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujar Azhari dalam rilis Survei Nasional di Hotel DoubleTree, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Azhar mengungkapkan jika digabung tingkat kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan mencapai 65,8 persen.

Sementara sebanyak 47,9 persen responden menyatakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bersih dari praktek korupsi dan suap.

Lalu berdasarkan menteri yang paling diingat responden adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebesar 23,3 persen.

Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Uno 11,9 persen, dan disusul Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Sedangkan Kementerian yang dianggap paling baik adalah Kementerian Sosial 22,3 persen. Kementerian Pertahanan, lalu Kementerian Kesehatan," kata Azhar.

Lalu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang tertinggi diraih oleh TNI sebesar 90,8 persen.

Seperti diketahui, survei nasional ini dilakukan pada tanggal 3-12 Januari 2022 secara offline atau tatap muka.

Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 responden yang diambil secara proporsional berimbang (50:50) laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat pemungutan suara (TPS) by name, by address.

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.