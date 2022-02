Panggung Demokrasi Tribunnews Hari Ini: Panic Buying Minyak Goreng

TRIBUNNEWS.COM - Program talkshow Panggung Demokrasi Tribunnews hari ini, Rabu (2/2/2022) pukul 15.00 WIB akan membahas fenomena "Panic Buying Minyak Goreng".

Diketahui, Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga, Rp 14.000 per liter untuk kemasan premium.

Kemudian per 1 Februari 2022, harga tertinggi minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan minyak goreng curah Rp 11.500 per liter.

Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga murah.

Namun, kebijakan ini justru disalahgunakan oleh sejumlah masyarakat yang melakukan pembeliaan secara besar-besaran alias panic buying.

Lantas bagaimana fenomena panic buying ini bisa terjadi? Apakah ada kesalahan strategi pemerintah?

Panggung Demokrasi akan membahasnya bersama Pengamat Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Retno Tanding; dan Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin AK.

Program ini akan ditayangkan secara langsung di YouTube Tribunnews, atau saksikan di sini :

(Tribunnews.com)