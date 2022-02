Vaksin Gratis Dinilai Sebagai Bentuk Konkret Kepedulian Jokowi kepada Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan kepeduliannya kepada masyarakat agar terlindung dari bahaya Covid-19.

Yaitu melalui pendistribusian dan penyuntikan vaksin secara gratis.

Kebijakan pemberian vaksin gratis untuk masyarakat ini mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan.

Salah satunya adalah Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Prof Suharso.

Suharso mengatakan kebijakan pemerintah yang menyiapkan anggaran khusus untuk pendistribusian vaksin gratis kepada masyarakat sudah sangat baik. Hal tersebut menurutnya adalah upaya Jokowi untuk menjaga dan melindungi warganya.

“Itu luar biasa bagi pemerintah untuk memberlakukan secara gratis dan itu kebutuhan negara yang harus men-switch anggaran untuk kebutuhan vaksin demi kesehatan masyarakat,” tutur Suharso pada seminar Indonesia tangguh bertajuk "Produksi dan Akselerasi Vaksinasi: Menelaah Kebijakan Pemerintah Jokowi dalam Melindungi Generasi Emas Indonesia dari Covid-19" yang diadakan di Unila belum lama ini.

Suharso melihat Jokowi terus mendorong pendistribusian vaksin untuk masyarakat.

Dengan cara itu, dirinya optimis imun masyarakat Indonesia akan lebih kuat.

“Saya pikir dari sisi vaksin ini kan cukup masif dari pemerintah kita untuk menyediakan dan dilakukan secara gratis,” ujar Suharso.

Digratiskannya biaya vaksin untuk masyarakat adalah kebijakan langsung yang diambil oleh Jokowi. Menurutnya, kesehatan masyarakat jauh lebih penting dibanding aspek manapun.

Hingga hari ini, sejumlah 300 juta dosis sudah berhasil pemerintah distribusikan untuk masyarakat.

Indonesia berhasil masuk lima besar negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Vaksinasi di Indonesia, menurut catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, kini jumlah cakupan vaksinasi Covid-19 mencapai 166,65 juta sasaran.

Vaksinasi di Indonesia tertinggi di dunia, dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan keempat setelah China, India, Amerika Serikat, kemudian diikuti Brasil di peringkat kelima.

Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.361 dosis.