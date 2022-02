Besok, Nadiem Makarim Umumkan Agenda Prioritas G20 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan pada perhelatan G20.

Pengumuman akan dilakukan melalui acara “Kick Off G20 on Education and Culture” yang akan ditayangkan melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, Rabu (9/2/2022).

"Saya mengajak masyarakat untuk mengetahui apa saja yang perlu kita perjuangkan bersama," ujar Nadiem dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022).

Nadiem mengajak masyarakat untuk menyaksikan "Kick Off G20 on Education and Culture" untuk mengetahui agenda prioritas yang akan didorong kementerian yang dipimpinnya selama presidensi Indonesia pada G20.

"Kita semua perlu terlibat, agar G20 betul-betul menghadirkan langkah konkrit dan dampak nyata yang bermanfaat bagi banyak negara, khususnya Indonesia," ucap Nadiem.

Pada "Kick-Off G20 on Education and Culture" akan ada gelar wicara dengan topik Jalan Budaya untuk Hidup Berkelanjutan.

Sesi ini akan menghadirkan Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek sekaligus Coordinator of Ministerial Meeting on Culture, Helianti Hilman selaku wirausahawan sosial, dan Andien Aisyah yang seorang penyanyi.

Selain itu, akan hadir juga gelar wicara menarik dengan topik Solidaritas dan Kemitraan serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19 yang menampilkan Iwan Syahril selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek sekaligus Chair Education Working Group (EdWG).

Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, sekaligus Chair Employment Working Group dan Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek.

Masyarakat juga dapat menyaksikan gelar wicara topik Pendidikan Berkualitas Universal dan Teknologi Digital untuk Pendidikan yang menghadirkan Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, sekaligus Co-Chair EdWG.

Mira Tayyiba selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekaligus Chair Digital Economy Working Group; dan Subandi selaku Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sekaligus Perwakilan Development Working Group.

Kick Off G20 on Education and Culture juga akan menampilkan kelompok gamelan Sukma dan kelompok anak muda yang menyuarakan harapannya bagi kepemimpinan Indonesia pada G20 di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta seruan mereka bagi dunia.