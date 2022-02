KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Yakin Semangat Pengabdian Seluruh Anggota PPAD Tak Luntur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yakin dengan semangat pengabdian seluruh anggota Pengurus Pusat PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD).

Untuk mengungkapkannya, Dudung mengutip frasa terkenal di kalangan militer yakni “Old soldiers never die, they just fade away”.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Pusat PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD) masa bakti 2021-2026 di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa (8/2/2022).

“Saya sangat yakin dan percaya, bahwa meskipun sudah tidak berdinas secara resmi di TNI Angkatan Darat, semangat pengabdian para senior dan seluruh anggota PPAD tidak pernah luntur,” kata Dudung dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD, Selasa (8/2/2022).

Dudung mengatakan acara Pengukuhan Pengurus Pusat PPAD tersebut merupakan satu upaya PPAD untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan kinerja organisasi.

Ia berharap PPAD semakin maju serta terus memberikan darma bakti terbaik kepada bangsa dan negara.

Dudung juga mengungkapkan bahwa sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi para purnawirawan TNI AD, PPAD telah menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan bangsa.

Selain itu, kata dia, PPAD juga memiliki peran yang strategis, yakni sebagai sumber informasi bagi TNI AD untuk mengetahui sejauhmana perkembangan situasi nasional di luar institusi TNI.

Ia juga berharap dan mengingatkan, PPAD bersama-sama TNI AD terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia.

Khususnya, kata dia, kemungkinan ancaman radikalisme yang terus berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Terlebih, lanjur dia, perkembangan kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila terus berkembang dengan sangat pesat di tengah masyarakat.

“Karena itu, harus kita sikapi dengan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, selalu kobarkan semangat Nasionalisme yang berdasarkan Pancasila,” kata Dudung.

PPAD saat ini dipimpin oleh Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, periode 2021–2026 yang terpilih melalui Munas IV PPAD yang digelar di Kantor Pusat PPAD, Jalan Matraman Raya 114, Jakarta Timur pada 14-15 Desember 2021 lalu, menggantikan Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri.