25 Quotes Romantis Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Bagikan di Media Sosialmu!

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan quotes romantis spesial Hari Valentine 14 Februari yang cocok untuk update status di media sosial.

Perayaan Hari Valentine identik dengan hal-hal manis dan romantis.

Jika kamu takut mengungkapkan secara langsung, quotes bisa jadi pilihan untuk membuatnya tahu bagaimana perasaanmu.

Tidak hanya untuk pasangan, Hari Valentine juga jadi momen untuk mengungkapkan rasa sayang dengan keluarga dan sahabat.

Berikan quotes terbaik untuk orang-orang spesial.

Berikut ini kumpulan quotes romantis spesial Hari Valentine, dikutip dari shutterfly.com:

1. “Where there is great love, there are always wishes.” —Willa Cather

"Di mana ada cinta yang besar, selalu ada harapan." —Willa Cather

2. “Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun doth move. Doubt the truth to be a liar, But never doubt I love.” —William Shakespeare

“Jangan ragukan bintang adalah api, ragukan matahari bergerak. Meragukan kebenaran menjadi pembohong, Tapi jangan pernah ragu aku cinta.” —William Shakespeare