Gelar Konsolidasi Nasional, Relawan Perkuat Dukungan Erick Thohir di Pilpres 2024

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Laskar Muda Rakyat (Lasmura) menggelar Konsolidasi Nasional di ISTC Sukabumi, Jawa Barat.

Konsolidasi ini dilakukan untuk konsolidasi dukungan Erick Thohir maju sebagai Calon Presiden di Pemilihan Presiden 2024.

Dukungan itu disambut baik Relawan Erick Thohir (ET) 2024. Mereka berharap ke depan ada lagi organisasi yang bergabung bersama Relawan ET 2024.

"Hari ini saya hadir mewakili Relawan ET 2024 menerima dukungan dari Lasmura atau Laskar Muda Rakyat, yang di mana mereka telah melakukan konsolidasi nasional di ISTC Sukabumi bersama perwakilan 25 DPD Provinsi mereka," kata Wakil Ketua Relawan ET 2024 Very Widiarto dalam keterangan resmi, Selasa (15/2/2022).

Acara itu dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang berasal dari 25 provinsi seluruh Indonesia dipimpin langsung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lasmura yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP Lasmura, Bachtiar Effendi Sitinjak. .

Pada hari yang sama dengan acara konsolidasi nasional Lasmura, Relawan Barisan ET 2024 pun menyelenggarakan Acara Deklarasi Relawan ET 2024 Cabang Sukabumi, yang dihadiri oleh Ketua Umum Relawan ET 2024, Moh. Guntur.

Dari acara ini, Relawan ET 2024 Cabang Sukabumi, yang dikomandoi oleh Hamzah Gurnita, telah membentuk sebanyak 30 Pengurus Kecamatan dari total 47 Kecamatan di Kabupaten

Sukabumi.

Mereka sudah siap bergerak mendukung pergerakan ET 2024 di seluruh wilayah Sukabumi.

"Hari ini saya bersama kepengurusan Relawan ET 2024 Sukabumi telah resmi mendeklarasikan diri untuk memenangkan Erick Thohir pada Pilpres 2024 yang akan datang," kata Hamzah.