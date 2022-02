Promosikan Agenda Kesehatan Global, Tony Blair Gabung International Advocacy Caucus B20 Indonesia

Tony Blair, Ketua Eksekutif dari Tony Blair Institute for Global Change (ketiga dari kiri).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Global Health Security Consortium (GHSC) meluncurkan kerja sama untuk mendukung agenda advokasi global health and life sciences dari B20 Indonesia.

GHSC menyatukan keahlian politik, sains dan medis dari tiga organisasi terkemuka dunia yakni Tony Blair Institute for Global Change, Lawrence J Ellison Institute for Transformative Medicine, dan kelompok periset dari University of Oxford.

Business 20 (B20) adalah forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Tahun ini, Indonesia mengambil alih Kepresidenan G20 sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah KTT Pemimpin G20, dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Pandemi Covid-19 menggarisbawahi perlunya kemitraan dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan keamanan kesehatan global saat ini dan masa depan serta perlunya upaya bersama untuk merangsang pemulihan global.

Covid-19 telah menghapus lebih dari USD 10 triliun dari ekonomi dunia dan memperburuk ketidaksetaraan antara negara-negara kaya dan miskin.

Tony Blair bergabung dengan International Advocacy Caucus B20 Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, GHSC akan membantu membentuk rekomendasi kebijakan yang berfokus pada kesehatan masyarakat global untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesiapsiagaan pandemi di masa depan.

Kolaborasi antara B20 dan GHSC ini dilaksanakan melalui dukungan strategis dari Bakrie Center Foundation, Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) dan Equatorise.

Tony Blair, Ketua Eksekutif dari Tony Blair Institute for Global Change mengatakan, saya senang Indonesia menjadi presidensi dari G20 tahun ini dan dirinya percaya tidak ada negara yang lebih baik untuk memimpin dunia pada tahun 2022.