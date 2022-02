Indonesia Presentasikan 2 Paper Penguatan Kelembagaan ASEAN di AMM Retreat Kamboja

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mempresentasikan 2 konsep terkait penguatan lembaga ASEAN di Pertemuan Para Menteri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (17/2/2022).

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pada konferensi pers virtual usai menghadiri Retreat AMM.

Pertama, Indonesia mempresentasikan concept paper on Strengthening ASEAN’s Capacity and Institutional Effectiveness.

Retno menjelaskan, inti dari proposal Indonesia adalah bagaimana ASEAN dipersiapkan untuk dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang semakin kompleks antara lain melalui perkuatan kapasitas dan efektivitas institusi.

“Hal ini juga diperlukan mengingat ASEAN juga sedang membahas ASEAN Vision on Post 2025,” kata Menlu RI.

Retno berujar, Indonesia apresiasi dukungan AMS terhadap concept paper ini.

Dengan demikian maka High Level Task Force akan diberi mandat tambahan untuk membahas mengenai penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan.

Kedua, Indonesia juga telah presentasikan concept Paper on Mainstreaming Four Priority Areas of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

Menlu menjelaskan, inti dari concept paper tersebut adalah bagaimana AOIP dapat diterjemahkan dalam kerja sama konkret yang sifatnya terbuka inklusif dan mengedepankan kerjasama.

Retno melanjutkan, Indonesia yakin dengan kerja sama yang terbuka dan inklusif maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Kesejahteraan akan memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Indonesia menyampaikan apresiasi dukungan para Menlu ASEAN terhadap concept paper Indonesia tersebut.

Para Menlu juga sepakat untuk menugaskan CPR untuk menindaklanjuti usulan tersebut.