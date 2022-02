Jokowi Resmi Lantik Andi Widjajanto Sebagai Gubernur Lemhanas

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo yang kini telah menjadi duta besar Indonesia untuk Filipina.

Pelantikan Andi dilakukan di Istana Negara pada Senin siang, (21/2/2022). Pelantikan sesuai dengan Keputusan Presiden RI nomor 21 P tahun 2022 Tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Dengan jabatan tersebut Andi mendapatkan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.

Pelantikan Andi Widjajanto turut dihadiri sejumlah pejabat negara diantaranya mendampingi Presiden yakni Wakil Presiden Ma'ruf amin, Menkopolhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lainnya.

Andi Widjajanto dikenal sebagai pakar di bidang pertahanan.

Andi yang sempat menjadi tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada dua kali Pilpres tersebut menamatkan pendidikan S-1 di jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Setelah itu, Andi melanjutkan pendidikan program pascasarjana di National Defense University, di Washington D.C, Amerika Serikat.

Andi juga pernah mempelajari studi hubungan internasional dan pertahanan di School of Oriental and African Studies (SOAS), London School of Economics and Political Science (LSE) dan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura.

Andi sempat diangkat Presiden sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hanya saja ia hanya setahun menempati posisi tersebut karena digantikan politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung.

Andi kemudian diangkat menjadi Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan pada 2016 hingga saat ini.