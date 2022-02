Kepuasan Publik terhadap Jokowi Tinggi, Sahat: Bukti Presiden Layani Rakyat Sepenuh Hati

Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Tunnel Boring Machine (TBM) Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase 2A di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2022). Pemerintah akan memulai pembangunan transportasi MRT Jakarta fase 2A untuk melanjutkan MRT fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang telah mulai beroperasi sejak tahun 2019. MRT fase 2A terdiri dari tujuh stasiun yang meliputi dua segmen, yaitu segmen pertama dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Harmoni dan segmen kedua dari Stasiun Harmoni hingga Stasiun Kota. Adapun ketujuh stasiun itu yakni Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota.