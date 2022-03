Putra Arifin Panigoro Sampaikan Kata-kata Perpisahan untuk Sang Ayah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Putra Arifin Panigoro, Yasser Mairi menyampaikan kata-kata perpisahan untuk ayahnya, di rumah duka almarhum Arifin Panigoro, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/3/2022).

"Tak henti kami ucapkan terima kasih sungguh tergetar hati kami begitu banyak bunga yang berjejer," ujar Yasser di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2022).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat bertakziah ke rumah duka Arifin Panigoro di Jalan Madrasah 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2022).

Diketahui almarhum Arifin Panigoro meninggal dunia di Amerika Serikat pada Minggu, 27 Februari 2022 (waktu setempat) karena sakit.

"Sungguh mengharukan begitu banyak cinta kasih yang diberikan kepada bapak dan kami keluarga yang ditinggalkan," tambah Yasser.

Yasser mengucapkan terima kasih kepada kerabat almarhum Arifin, serta keluarga yang turut hadir dalam prosesi pemakaman.

"Bagi kami almarhum bapak sosok yang kuat sampai hari terakhir berjuang dengan semangat," tuturnya.

Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta pusat, Jumat (13/12). Pelantikan Sembilan orang yang diangkat menjadi anggota Wantimpres antara lain, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Arifin Panigoro Pemilik Medco Energi, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Dato Sri Tahir, Putri Kus Wisnu Wardani, Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, Sukarwo, Mardiono.

Yasser pun meneteskan air mata ketika menyampaikan kata penutup perpisahan dengan sang ayah.

"Tidur lah dengan damai, we love you veru much, we miss you, we meet again until we meet again," ujar Yasser.

Semasa hidupnya, almarhum Arifin dikenal sebagai seorang pengusaha.

Selain itu, almarhum Arifin Panigoro merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024.