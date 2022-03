Kunker ke Labuan Bajo, Wapres Hadiri The 2nd Asia International Water Week

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan bertolak ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membuka The 2nd Asia International Water Week (AIWW) Tahun 2022.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres dan rombongan lepas landas dari Terminal 3, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Bandar Udara Internasional Labuan Bajo, NTT.

Setibanya di Bandara Labuan Bajo sekitar, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTT Josef Nae Soi dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan berkendara mobil, selanjutnya Wapres beserta rombongan menuju Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo.

Pukul 10.30 WITA, Wapres dan Wakil Gubernur NTT dijadwalkan tiba di Komodo Ballroom, dan akan disambut oleh President of Asia Water Council (AWC) Jae-Hyeon Park serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Acara AIWW Ke-2 Tahun 2022 ini dibuka dengan persembahan Tari Tiba Meka.

Tarian tersebut merupakan tarian tradisional budaya Manggarai dan ditampilkan untuk menyambut tamu.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan beberapa sambutan yang disampaikan secara langsung maupun virtual.

Selain President of AWC, hadir secara langsung dan memberikan sambutan adalah Minister of Environment of Republic of Korea Han Jeoung-ae, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB ke-8 Ban Ki-Moon.

Rangkaian acara pagi ini ditutup dengan sambutan Wapres yang dilanjutkan dengan pembukaan kran air sebagai tanda Peresmian Pembukaan AIWW ke-2 Tahun 2022.

