Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 102 105: Siti Likes The Park Because. . .

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 102 dan 105, kurikulum 2013 revisi 2018.

Kunci jawaban ini merupakan acuan untuk orang tua atau wali murid ketika mengajari siswa pelajaran Bahasa Inggris.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 102, 105, termasuk dalam Chapter V. It's a beautifull day.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah siswa diminta menjawab sesuai dengan percakapan, misal Siti likes the park because..

Siswa menulis jawaban pada soal pertanyaan sesuai teks percakapan di halaman sebelumnya.

Soal harus sudah selesai dikerjakan siswa sebelum melihat artikel ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 102 dan 105.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 20 21: Peta Kabupaten Bantul

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 102 dan 105

Soal halaman 102 - Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 102 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 7)

According to the students, the mark has the following good qualities.

1. This park is shady.

2. There are many colourfull flowers.