Ancaman Krisis dari AS, China, Rusia-Ukraina, Kamrussamad: KSSK Harus Siapkan Roadmap yang Jelas

Masuknya Amerika Serikat ke dalam resesi semakin meningkatkan ancaman ekonomi bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat sinergi dan mengantisipasi dampak terburuk bagi perekonomian Indonesia.

"Menghadapi situasi yang semakin tidak pasti ini, KSSK harus perkuat sinergi dan ada roadmap yang jelas untuk antisipasi dampak-dampak terburuk," kata Kamrussamad dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, senin (1/8/2022).

Ir.H.Kamrussamad S.T.,M.Si, Anggota DPR RI Komisi XI, Fraksi Gerindra, Dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kep.Seribu. (Istimewa)

Anggota DPR fraksi Partai Gerindra itu pun menjelaskan kondisi Amerika Serikat yang telah memasuki kriteria resesi.

"PDB AS di kuartal II ini negatif 0,9 persen, sebelumnya di kuartal I juga negatif 1,6%. Ini artinya, AS resmi masuk ke resesi," jelasnya.

Resesi yang dialami negara adidaya tersebut memiliki dampak besar bagi Indonesia.

"Resesi di AS akan berdampak setidaknya pada dua hal bagi Indonesia. Pertama, tekanan ekspor karena AS akan berhemat dan mengurangi impor. Kedua, resesi ini akan direspon oleh the Fed dengan kembali menaikkan suku bunga. Kalau ini terjadi, potensi Capital outflow akan semakin tinggi," terangnya.

Tak hanya resesi Amerika Serikat, ancaman bagi Indonesia juga datang dari pertumbuhan negatif ekonomi China dan memanasnya geopolitik Rusia-Ukraina.

"Selain resesi AS, ancaman juga datang dari pertumbuhan ekonomi China yang negatif serta tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang terus memanas," jelas Kamrussamad.

Kondisi tersebut, tambahnya, berdampak besar bagi kinerja ekspor Indonesia.