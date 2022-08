Chord Gitar Lagu Kebyar Kebyar - Gombloh, Kunci C: Indonesia, Merah Darahku, Putih Tulangku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah chord gitar lagu Kebyar Kebyar - Gombloh.

Kunci gitar dimainkan dari C.

Intro : C

C

Indonesia

F C F C

merah darahku, putih tulangku

D G

bersatu dalam semangatmu

C

Indonesia

F C F C

debar jantungku, denyut nadiku

D G

berpadu dalam cita-citaku

F G G# A# C

kebyar-kebyar, pelangi jingga

C

Indonesia

F C F C

tumpah darahku, nafas hidupku

D G

bersatu dalam anganku

C

Indonesia

F C F C

satu bangsaku, dan bahasaku

D G

berpadu didalam citamu

F G G# A# C

kebyar-kebyar pelangi jingga

G C

kusingkan lengan

C#

rawe-rawe rantas

malang-malang tuntas

G#

denganmu..

Musik : D#5 F

Interlude : C

Kembali ke Reff >

