TASPEN Raih The Best Sustainable Development Goals Program Implementation 2022 di ICSRA-V-2022

TRIBUNNEWS.COM – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) terus berupaya meningkatkan kepedulian sosial terhadap seluruh lapisan masyarakat melalui beragam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR).

Beragam program TJSL/CSR yang telah dilaksanakan membuahkan penghargaan The Best Sustainable Development Goals Program Implementation 2022 dalam ajang Indonesia CSR Award-V-2022 (ICSRA-V-2022) yang diselenggarakan oleh Economic Review-Ideku Group.

Penghargaan secara langsung diberikan oleh Ketua Dewan Juri ICSRA-V-2022, founder, sekaligus CEO Economic Review Irlisa Rachmadiana kepada Direktur Keuangan TASPEN Rena Latsmi Puri di Bina Karna Auditorium Bidakara, Jakarta Selatan (28/7/2022).

Direktur Keuangan TASPEN Rena Latsmi Puri mengatakan, “Apresiasi tertinggi kami berikan kepada Economic Review- Ideku Group atas penghargaan The Best Sustainable Development Goals Program Implementation 2022 untuk TASPEN. Tentunya, penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat bagi Insan TASPEN untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat melalui beragam program TJSL/CSR yang lebih baik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, TASPEN akan terus berkomitmen meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat segala lapisan, khususnya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Acara penganugerahan ICSRA-V-2022 yang bertemakan Recover Together-Stronger Together, Corporate Social Responsibility for the Nation and State of the Republic of Indonesia ini turut dihadiri secara luring dan daring/virtual oleh para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, serta berbagai pihak dari kalangan privat dan non-privat. Didukung oleh Indonesia Asia Institute, Indonesia Leaders Foundation, Perkumpulan Pemimpin Indonesia, Duta Global Indonesia, dan Ideku Group, kegiatan ini turut melibatkan 7 (tujuh) orang dewan juri yang berkompeten di bidangnya.

Ketua Dewan Juri ICSRA-V-2022, Founder sekaligus CEO Economic Review Hj. Irlisa Rachmadiana, SSn., MM. mengatakan, “Idealnya, suatu program CSR dapat dikatakan berhasil apabila penerima manfaat dapat mandiri secara ekonomi dan sosial bahkan ketika program tersebut sudah dihentikan. Meski demikian, kegiatan CSR yang masih dalam taraf pemberian donasi atau charity tetap juga harus diapresiasi. ICSRA-V-2022 merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan kepada perusahaan di Indonesia yang dinilai telah memiliki program-program CSR yang mampu mengelola risiko dan dampak (negatif dan positif) perusahaan, bermanfaat dalam jangka panjang bagi penerima, dan berkontribusi bagi pencapaian SDGs di Indonesia.”

Kegiatan ICSRA-V-2022 merupakan upaya dari Economic Review untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah berhasil melaksanakan kegiatan CSR dan memberi manfaat bagi para penerimanya, baik dari sisi konsumen, pemasok, karyawan, masyarakat, maupun lingkungan.

Sebelumnya, PT TASPEN meraih 3 (tiga) penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Award 2022, yakni The Best Excellence in Women Empowerment Strategy, The Best HR Support on Business Transformation, dan The Best CEO Focus on HC atas nama Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih.

Di samping itu, PT TASPEN juga mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Corporate Reputation Awards 2022 in Mandatory Insurance Category dalam ajang Indonesia Public relation (PR) Award 2022 yang diselenggarakan oleh The Iconomics. (*)