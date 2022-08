Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 134: Mengisi Kalimat yang Tepat Sesuai Percakapan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 134 bagian Collecting Information.

Kunci jawaban berupa mengisi kalimat rumpang dengan topik sesuai teks percakapan di halaman sebelumnya.

Kunci jawaban pada artikel ini dapat digunakan orang tua atau wali murid dalam mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa sebaiknya mengerjakan soal hingga selesai terlebih dahulu.

Observing and Asking Question

1. Max: “I have 10 books. My teacher has 20 books. My teacher has more books than me. I have fewer books than my teacher.”

2. Yuni: “Usually, there are 10 students in the library in the morning. In the afternoon, usually there are only 5 students. There are more students in the morning and fewer in the afternoon.”

3. Zulfikar: “My uncle is richer than my father. He has more money than my father. My father has less money than my uncle.”