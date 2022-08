Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 138 Bab IX Bagian Associating, Imbuhan Adjective

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 138 Bab IX bagian Associating.

Kunci jawaban berupa mengisi tabel yang terbagi menjadi tiga kolom dengan topik imbuhan atau sisipan kata sifat.

Kunci jawaban pada artikel ini dapat digunakan orang tua atau wali murid untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa sebaiknya mengerjakan soal hingga selesai terlebih dahulu.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 138.

Associating

1. Interesting, more interesting, the most interesting.

2. Far, farther, farthest.

3. Diligent, more diligent, the most diligent.