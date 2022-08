The Tribrata Darmawangsa Jakarta Menggelar Wedding Open House Bertema Tradisional & International

TRIBUNNEWS.COM - The Tribrata Darmawangsa – Jakarta menghadirkan Wedding Open House dengan tema Tradisional & International yang berlangsung selama dua hari mulai Sabtu 6 Agustus 2022 hingga Minggu 7 Agustus 2022 dimulai dari jam 11:00 wib - 17:00 wib di The Opus Grand Ballroom – lantai dasar.

Setelah Indonesia mengakhiri masa pandemi dan memasuki masa endemi, konsep pernikahan di gendung pun telah ramai kembali diselenggarakan oleh pasangan pengantin yang ingin membuat momen berharga mereka menjadi sangat berkesan dengan dihadiri oleh para keluarga, kerabat dan orang – orang terdekatnya.

Meresponi hal tersebut, The Tribrata Darmawangsa mengadakan Wedding Open House dimana acara ini tidak dipungut biaya sama sekali.

Setiap calon pengantin yang datang akan mendapatkan beberapa pilihan referensi menarik untuk seluruh rangkaian persiapan pernikahannya, mulai dari Wedding Organizer, Dekorasi Pelaminan, Tempat Resepsi, Entertainment, Foto dan Video, hingga Wedding Gown.

Wedding Open House kali ini didukung oleh Wedding Organizer dan Dekorasi Pelaminan ternama seperti, Big Enterprise by Bigson, One Sweet Day Wedding Planner, dan masih banyak lagi rekanan - rekanan Wedding Planner terbaik lainnya yang ikut serta di Wedding Open House di The Tribrata Darmawangsa – Jakarta ini.

Acara Wedding Open House ini telah dirancang dengan sebaik mungkin lengkap dengan dekorasi wedding di The Opus Grand Ballroom agar saat tamu datang sudah dapat merasakan suasana wedding baik yang bertema utama Tradisional Indonesia maupun yang bertema International.

Tersedia juga beberapa booth dari para rekanan di acara Wedding Open House ini dan semuanya menyediakan paket – paket yang disiapkan secara khusus hanya untuk acara Wedding Open House ini.

Sebagai Gedung Pernikahan terbaik dan termewah di area Darmawangsa – Jakarta selatan ini, The Tribrata Darmawangsa – Jakarta memiliki The Opus Grand Ballroom, sebuah Ballroom mewah dengan ceiling setinggi 12 meter, foyer yang mewah serta luas dengan ornament lampu – lampu Chandelier yang akan membuat acara pernikahan para calon pengantin lebih terasa megah, hikmat dan berkesan.

The Opus Grand Ballroom dapat menampung para tamu hingga kapasitas 2000 orang. Ada juga The Aria Ballroom & Terrace yang memiliki karakter bersahaja dengan area outdoor yang cantik yang akan menjadi daya tarik bagi para calon pengantin untuk menyelenggarakan pernikahan di The Tribrata Darmawangsa – Jakarta.

Untuk Wedding Open House kali ini The Tribrata Darmawangsa – Jakarta memberikan penawaran paket pernikahan istimewa seharga Rp.588.000.000 untuk 1000 orang di The Grand Opus Ballroom.

Menurut Ferri Irawan selaku General Manager The Tribrata Darmawangsa – Jakarta kepada media pers, penawaran istimewa ini hanya berlaku selama Wedding Open House berlangsung bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di the Tribrata Darmawangsa – Jakarta.

Jadi, tunggu apalagi, bagi kalian calon pengantin yang ingin mencari referensi persiapan pernikahan dengan konsep Tradisional maupun International, segera datang ke Wedding Open House di The Tribrata Darmawangsa – Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wedding Specialist di +62 812 9349 073 (Adi).

Instagram @thetribrata @sutasomahotel dan www.thetribrata.com www.sutasomahotel.com. Let’s Celebrate! Remember This Moment, Cherish This Story and Celebrate This Life!(*)