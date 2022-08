Pemimpin Negara Hingga Kepala Suku Bakal Dorong Penguatan Ekosistem Kepemimpinan Indonesia

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - CEO Pemimpin.id Dharmaji Suradika menilai kepemimpinan merupakan kebutuhan untuk suatu bangsa.

Menurutnya, semua orang adalah pemimpin dan kepemimpinan bisa dipelajari oleh semua orang.

"Kepemimpinan adalah kemampuan yang masuk dalam diri kita, kemampuan untuk berkata tidak, kemampuan untuk tidak insecure, dan kepemimpinan yang ada dalam jiwa," ujar Dharmaji melalui keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

Festival kepemimpinan Lead The Fest bakal hadir di tahun 2022 dalam tema “Lead Better, Rise Stronger”.

Tema sesuai dengan merayakan kepemimpinan untuk bangkit lebih baik di era pasca pandemi ini.

"Mengusung tiga topik utama, yaitu ekosistem kepemimpinan, nilai kepemimpinan, dan pemberdayaan anak muda yang dapat menjadi generasi penerus kepemimpinan Indonesia," jelas Dharmaji.

Selain membawa figur-figur pemimpin negara dan sektor privat, ajang ini juga mengundang para kepala suku di beberapa wilayah Indonesia.

Langkah ini akan menjadi terobosan baru di Indonesia untuk belajar kepemimpinan dari berbagai lini.

Rencananya ajang ini akan menghadirkan lebih dari 80 narasumber tokoh inspiratif di Indonesia.

Rangkaian acara inti dari Lead The Fest ini terdiri dari Lead The Talk dan Lead The Stage yang akan berlangsung pada 9-17 Agustus 2022.

Kegiatan itu akan dilaksanakan dalam bentuk talkshow bersama puluhan pembicara inspiratif.