Seali Syah, Istri Brigjen Hendra Kurniawan Akui Bersedia Ungkap Skenario Ferdy Sambo

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Istri Brigjen Hendra Kurniawan, Seali Syah kini menjadi sorotan.

Pasalnya, Seali Syah kini mulai menyinggung kasus skenario Ferdy Sambo yang melibatkan sang suami, Brigjen Hendra Kurniawan.

Diketahui, Brigjen Hendra Kurniawan saat ini ditempatkan di Tempat Khusus di Mako Brimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J.

Sebelum dimutasi Kapolri ke Yanma Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Karo Paminal Divpropam).

Seali Syah sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami.

Seali Syah langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi.

"Don't focus on negative things; focus on the positive, and you will flourish," tulis Seali Syah setelah Brigjen Hendra terseret ditempatkan di tempat khusus Mako Brimob atas kasus kematian Brigadir J.

Seali Syah lagi-lagi buka suara terkait kasus Brigadir J yang kini menyeret sang suami.

Awalnya, Seali Syah disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J.

Brigjen Hendra Kurniawan dan sang istri, Seali Syah

