Istri Jenderal Polisi Ini Jadi Sorotan Setelah Mengaku Bersedia Ungkap Skenario Irjen Ferdy Sambo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seali Syah, istri dari Brigjen Pol Hendra Kurniawan kini menjadi sorotan.

Hal itu lantaran perempuan tersebut mulai menyinggung kasus skenario Ferdy Sambo yang melibatkan sang suami, Brigjen Pol Hendra Kurniawan.

Awalnya, Seali Syah sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami.

Seali Syah langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi.

"Don't focus on negative things; focus on the positive, and you will flourish," tulis Seali Syah setelah Brigjen Hendra terseret ditempatkan di tempat khusus Mako Brimob atas kasus kematian Brigadir J.

Seali Syah lagi-lagi buka suara terkait kasus Brigadir J yang kini menyeret sang suami.

Awalnya, Seali Syah disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J.

"Bisa bersuara untuk Laura tapi tidak bisa bersuara untuk Brigadir J HAHAHAHA, KEADILAN ceunah," tulis warganet yang diabadikan dan dibagikan di Instagram Story @sealisyah pada Rabu (10/8/2022).

Seali Syah tegas bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadir J dan tentang skenario Ferdy Sambo.

Namun, langkah Seali Syah untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Ferdy Sambo.