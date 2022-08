Rangkaian Kegiatan Jambore Nasional Pramuka XI Tahun 2022 Mulai Tanggal 14-21 Agustus di Cibubur

TRIBUNNNEWS.COM - Berikut adalah rangkaian kegiatan Jambore Nasional Pramuka XI tahun 2022.

Acara Jambore Nasional Pramuka XI diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2022.

Jambore Nasional Pramuka XI tahun 2022 ini diadakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Dilansir laman jamnas11.pramuka.or.id, acara pertemuan akbar penggalang se-Indonesia ini mengusung tema "Ceria Berdedikasi dan Berprestasi."

Rangkaian kegiatan acara Jamnas XI berkaitan dengan Patriotisme, Scouts for SDG’s, Sustainability, New Energy, Up Date – Kekinian and Digital, serta Networking and Grab the Future.

Terdapat 8 seksi dalam Jamnas XI tahun 2022 ini dengan masing-masing paket kegiatan di dalamnya.

Berikut Jadwal Jamnas XI Tahun 2022, mulai dari persiapan Upacara Pembukaan sampai Upacara Penutupan.

Jadwal kegiatan Jamnas XI Tahun 2022

Tanggal 14 Agustus 2022

- Persiapan Upacara Pembukaan dan Apel Besar Hari Pramuka