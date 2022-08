Arti Mimpi tentang Perselingkuhan, Ini Penjelasannya

TRIBUNNEWS.COM - Mimpi adalah cerita dan gambar yang diciptakan pikiran saat tidur.

Mimpi bisa menghibur, menakutkan hingga membuat khawatir.

Salah satu contohnya adalah mimpi tentang perselingkuhan.

Mengutip Very Well, mimpi tentang perselingkuhan tidak berarti bahwa pasangan benar-benar selingkuh.

Hal tersebut dikatakan oleh Trish dan Rob MacGregor, penulis "Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing Your Dreams Mean".

Sementara itu, Eve Adamson dan Gayle Williamson, penulis "The Complete Idiot's Guide Dream Dictionary" berpendapat bahwa mimpi tentang perselingkuhan menunjukkan masalah dengan kepercayaan, kesetiaan dan komunikasi dalam suatu hubungan.

"Jika Anda atau pasangan Anda berselingkuh dalam mimpi Anda, salah satu dari Anda tidak mendapatkan apa yang Anda butuhkan dari hubungan itu sekarang," tulis mereka.

Pembicara mimpi, Lauri Loewenberg, mengatakan ada sesuatu yang menyita terlalu banyak waktu dan perhatian dari Anda.

"Ada sesuatu yang membuatmu merasa dicurangi dari waktu dan perhatian itu," ujar Loewenberg.

"Ini memberi tahu Anda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki," sambungnya.

Mimpi adalah ruang di mana kita bisa menghadapi masalah yang tidak ingin kita hadapi saat kita bangun.

(Tribunnews.com, Widya)