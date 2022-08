Apa Itu Obstruction of Justice? Istilah Hukum dalam Kasus Tewasnya Brigadir J

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Kadiv Propam non aktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Komisioner Komnas HAM RI, M Choirul Anam, mengatakan indikasi obstruction of justice semakin menguat setelah pihaknya meminta keterangan kepada tersangka Bharada E, Senin (15/8/2022). Berikut penjelasan mengenai apa itu obstruction of justice.