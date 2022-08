Emil Dardak Ungkap Lagu Favorit Sang Ayah Hermanto Dardak Semasa Hidup

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emil Elistianto Darak mengungkapkan bahwa ayahnya almarhum Achmad Hermanto Dardak memiliki lagu kesukaan berjudul My Way yang dinyanyikan Paul Anka.

Wakil Gubernur Jawa Timur ini pun mengutip potongan lirik lagu kesukaan ayahnya itu.

"Salah satu lagu favorit beliau yang berjudul My Way yang salah satu liriknya adalah, and now the end is near and so I face the final curtain," kata Emil Dardak saat menyampaikan sambutan dalam upacara pemakaman jenazah ayahnya Hermanto Dardak di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/8/2022).

Emil Dardak menjelaskan, lagu itu bercerita tentang seseorang yng mengenang perjalanan hidupnya hingga hampir akhir hayat.

Lagu itu, kata dia, mengisyaratkan tentang bagaimana jika meninggal hingga peninggalan apa yang diberikan saat wafat.

"Artinya beliau tau bahwa siapapun akan punya waktunya di dunia ini. Dan mungkin beliau membayangkan seperti apa di akhir waktu nanti bagi diri beliau," kata Emil.

Menurut dia, Hermanto Dardak adalah sosok ayah sekaligus suami bagi sang ibunda.

Ibu dan ayahnya itu sudah menikah hampir 40 tahun.

Emil juga mengatakan ayahnya adalah sosok yang punya etos kerja tinggi, terlebih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.