Kenangan Emil Dardak tentang Sosok Sang Ayah: Lagu My Way hingga Sempat Cetak Foto Ukuran Besar

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengikuti prosesi pemakaman ayahandanya yang juga Wakil Menteri PUPR periode 2010-2014, Hermanto Dardak di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (21/8/2022). Emil Dardak sempat menyinggung lagu kesukaan sang ayah berjudul My Way. Ayahnya juga sempat mencetak foto close up berukuran besar sebelum meninggal.