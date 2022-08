VIDEO Menkeu Sri Mulyani Sebut Harga Solar Seharusnya Rp 13.950 dan Pertalite Rp 14.450 Per Liter 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite saat ini di bawah harga keekonomian.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).

"Ini artinya harga solar jauh di bawah keekonomian hanya 37 persen dari harga keekonomian."

"Kalau menggunakan hitungan dolar AS di Rp 14.700 dan harga minyak 105 dolar AS, harusnya harga Solar Rp 13.950 per liter," ujarnya.

Karena itu, pengguna Solar mendapatkan subsidi 63 persen dari harga keekonomian atau sebesar Rp 8.800 per liter.

Untuk Pertalite, dia menjelaskan harga sekarang Rp 7.650 per liter, juga jauh di bawah harga keekonomian.

"Kalau hitungan minyak dunia 105 dolar AS dan kurs Rp 14.700 per dolar AS, maka harga Pertalite harusnya di Rp 14.450 per liter," katanya.

Artinya, dia menjelaskan konsumen dari Pertalite sekarang ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 6.800 per liter.

Seperti diberitakan, pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi karena harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan berada di level yang cukup tinggi.

Hal itu ditambah lagi, kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kian tipis.