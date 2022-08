Talkshow Panggung Demokrasi Tribunnews 31 Agustus 2022: Pensiunan PNS Bebani Negara

TRIBUNNEWS.COM - Program talkshow Panggung Demokrasi Tribunnews edisi Rabu, 31 Agustus 2022 hadir dengan tema "Pensiunan PNS Bebani Negara".

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pensiunan PNS menjadi beban negara karena menghabiskan Rp 2.800 triliun.

Besaran dana itu terdiri dari pensiunan PNS pemerintah pusat sebesar Rp 900 triliun dan pemerintah daerah Rp 1.900 triliun.

Atas dasar itu, Sri Mulyani meminta untuk mengubah skema pensiunan PNS.

Diketahui, skema penghitungan pensiunan PNS saat ini masih menggunakan pay as you go.

Yakni dari hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan melalui PT Taspen Polri, namun dikelola PT Asabri.

Lalu seperti apa skema baru uang pensiunan PNS dan tepatkah kebijakan ini?

Panggung Demokrasi akan membahasnya bersama :

1. Anggota DPR RI Komisi XI, Kamrussamad

2. Pengamat Kebijakan Publik, Didik Gunawan Suharto

Saksikan talkshow Panggung Demkrasi "Pensiunan PNS Bebani Negara" pada Rabu, 31 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB, live di YouTube Tribunnews.

