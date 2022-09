BESOK Anies Baswedan akan Datangi KPK, Beri Keterangan Terkait Kasus Formula E

Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai menghadiri Peluncuran-Bersama Program "Climate Action Implementation" (CAl) dan Proyek "Cities Finance Facility" (CFF) "Hospitals Improvement for Just and Green Recovery" (HIGJR) di Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (7/9/2022) esok hari terkait dugaan suap Formula E.