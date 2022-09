Harga BBM Naik, Formappi Anggap DPR Tak Bisa Jadi Harapan Rakyat

SURYA/SURYA/PURWANTO

Mahasiswa dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Malang) Malang Raya memasang spanduk tuntutan saat menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/9/2022). Mereka menyuarakan tuntutan menolak naiknya BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah pusat menaikan harga BBM pada Sabtu, (3/9/2022) dengan rincian yaitu Pertalite dari yang saat ini Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga Solar Subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Tak hanya Pertalite dan Solar Subsidi, harga BBM Pertamax juga mengalami kenaikan dari saat ini Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. SURYA/PURWANTO