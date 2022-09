Alih Subsidi BBM Diharapkan Bisa Tingkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

TRIBUNNEWS.C0M, JAKARTA - Sejauh ini APBN yang dikelola negara terus terbebani hingga sebesar Rp 502 triliun hanya untuk memberikan subsidi BBM.

Ternyata subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut pun masih kurang tepat sasaran lantaran 70 persen dinikmati masyarakat mampu.

Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan sempat terjadi prediksi yang kurang akurat terkait harga minyak.

Sebelumnya harga minyak mentah diproyeksikan adalah 63 US Dollar per barrel, namun ternyata terus melesat hingga 100 US Dollar per barrel.

“Walaupun harga komoditas sudah tinggi sejak bulan Mei, Kemenkeu mengasumsikan menjadi 100 perbarrelnya untuk harga minyak mentahnya sementara di asumsi awalnya itu adalah 63, hal ini membuat alokasi untuk subsidi dan kompensasi dari energi ini kemudian membesar lebih dari 3 kali lipat, dari 152 menjadi 502 triliun,” katanya dikutip, Minggu (11/9/2022).

Di sisi lain, dengan meroketnya harga minyak mentah dunia, ternyata diimbangi pula dengan terus meningkatkan konsumsi BBM masyarakat Indonesia.

Hal tersebut kemudian membuat semakin terbebaninya dana APBN.

“Lalu dengan perkembangan terakhir harga komoditas masih terus meningkat dan juga volume yang dikonsumsi masyarakat juga semakin meningkat, karena memang perekonomian juga bertumbuh dengan sangat kuat. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi Kemenkeu karena besarnya kemungkinan kenaikan dari subisdi dan kompensasi energi ini menjadi terlalu besar,” jelas Febrio.

Kemudian di sisi lain, justru dengan besaran pengeluaran anggaran negara yang telah dilakukan, nyatanya penyaluran subsidi BBM di lapangan masih kurang tepat sasaran.

“Setelah dilakukan evaluasi, subsidi ini tidak menjadi tepat sasaran karena lebih dari 70 persen yang menikmati subsidi dan kompensasi energi ini ternyata adalah mereka yang berada dikelompok mampu yang adalah memiliki kendaraan dan sebenarnya bukan sasaran dari subsidi ini,” kata Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.