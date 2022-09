BNPT Penuhi Undangan PBB, Kebijakan Bagi Korban Terorisme Disebut Dapat Pengakuan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar memenuhi undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Boy memimpin Delegasi Indonesia dalam The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, pada 8-9 September 2022.

Kongres Global pertama ini diketahui menjadi forum diskusi mengenai pemenuhan dan perlindungan hak dan kebutuhan korban terorisme.

Di hadapan para peserta dari berbagai negara tersebut, Boy menyatakan upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak dan kebutuhan korban terorisme melalui penguatan kerangka legislasi dan pemberian kompensasi kepada para korban terorisme masa lalu dan saat ini, termasuk di dalamnya warga negara asing.

Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) pun mengapresiasi kesempatan Boy berpidato di Markas Besar PBB tersebut.

Koordinator Nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi menilai undangan PBB tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kerhormatan bagi bangsa Indonesia.

Dia menjelaskan kebijakan dan program BNPT bagi korban terorisme diakui oleh dunia.

“Undangan Kepala BNPT Pak Boy untuk berpidato di Markas Besar PBB tak lepas dari kinerja yang taktis dan efektif menangani masalah terorisme di Indonesia, di antaranya komitmen pemerintah Indonesia demi melindungi hak korban terorisme, program deradikalisasi yang sukses, serta pemberdayaan berbasis kesejahteraan bagi penyintas dan mantan narapidana teroris,” ungkap Irfaan dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).

Selain legislasi dan kompensasi, JAMMI menerangkan pendekatan yang digunakan BNPT dalam pencegahan, pemulihan, dan pemenuhan yang melibatkan multi-stakeholders atau pentahelix sangat efektif.