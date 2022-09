Ketua Umum Kadin Indonesia Sebut Sistem Pendidikan dan Inklusi Ketenagakerjaan Harus Direvitalisasi

Dokumentasi KADIN Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) berbicang dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (kedua kiri), Ketua B20 Indonesia 2022 Shinta Kamdani (kedua kanan), Ketua L20 Indonesia 2022 Elly Rosita (kiri) dan Secretary-General at International Organisation of Employers (IOE) Roberto Suarez Santos (kanan) usai sesi foto saat acara G20 Labour and Employment Ministers Networking Dinner With Social Partners di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa (13/9/2022). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) yang digelar pada Rabu (14/9/2022) dengan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan negara anggota G20, anggota permanent observer G20 dan negara undangan, organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), perwakilan dari engagement group G20 seperti L20 dan B20.