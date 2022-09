Tingkatkan Pelayanan Wisatawan di Bali, Jaringan Hotel BUMN Saling Gandeng Urusan Bisnis

patra-jasa.com

The Patra Bali Resort and Villas. Demi meningkatkan pelayanan wisatawan domestik dan luar negeri operator jaringan hotel milik BUMN, PT Hotel Indonesia Group (HIG) melakukan pengembangan bisnis dengan menggandeng PT. Patra Jasa terkait pengelolaan The Patra Bali Resort and Villas.