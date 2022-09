Media Asing Soroti Wacana Jokowi Maju Jadi Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa media asing memberitakan wacana Joko Widodo atau Jokowi yang berpeluang dicalonkan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Bloomberg misalnya menulis 'Jokowi Could Run for Vice President in Indonesia’s 2024 Election' .

Hal itu mengutip Bambang Wuryanto, Ketua DPP PDIP, yang mengatakan bahwa Jokowi berada pada masa jabatan terakhir sebagai presiden secara konstitusional dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga namun tidak untuk menjadi calon wakil presiden.

Straits Times juga menulis bahwa tidak ada aturan konstitusional yang bisa mencegah Jokowi mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai wakil presiden.

Baca juga: Wacana Jokowi Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024, PDIP & Gerindra Bilang Bisa, Pengamat: Tak Elok

Sejak awal tahun ini, elite politik Indonesia secara terbuka membahas kemungkinan amandemen Konstitusi untuk memungkinkan Jokowi mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.

Para kritikus mengatakan masa jabatan ketiga untuk Jokowi akan menandai kembalinya era mantan Presiden Suharto yang memerintah selama tiga dekade dengan tangan besi hingga penggulingannya pada tahun 1998, setelah itu Indonesia menganut demokrasi yang lebih bebas.

Presiden Jokowi berulang kali menepis spekulasi perpanjangan masa kepresidenan, dengan menegaskan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Bloomberg News bahwa ia akan mematuhi Konstitusi.

Mengutip Pernyataan Elite PDIP

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) sangat mungkin menjadi wakil presiden (wapres) pada periode 2024-2029.

"Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).