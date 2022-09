PROFIL Said Aqil Siradj, Komisaris BUMN & Eks Ketum PBNU, Kini Komut di Dua Perusahaan Hary Tanoe

KH Said Aqil Siradj. Eks Ketua Umum PBNU, kini dapat jabatan baru yakni Komisaris Utama di dua perusahaan Hary Tanoesoedibjo.

TRIBUNNEWS.COM -KH Said Aqil Siradj kini mendapat jabatan baru yakni sebagai Komisaris Utama (Komut) PT MNC Televisi Network (iNews) dan PT MNC Portal Indonesia (MPI).

Diketahui dua perusahaan tersebut yakni milik pengusaha, serta politikus Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe.

Melansir Kompas.com, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo resmi melantik Said Aqil Siradj di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Hary Tanoe yakin, keberadaan Said Aqil akan memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa, karena wawasan kebangsaan dan juga ketokohannya sebagai ulama yang sangat luar biasa.

"Jadi, mudah-mudahan bisa membawa perubahan dan kenapa di basis berita, karena itu merupakan media untuk masyarakat ya, untuk pemahaman yang benar," sambung dia.

Profil KH Said Aqil Siradj

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siroj ingin memperbanyak ceramah-ceramah agama pada pagi hari di televisi. (Istimewa)

Said Aqil merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

The Muslim 500, survei yang dibentuk The Royal Islamic Strategic Studies Centre menempatkan Said Aqil di posisi 19 dari 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia pada 2022.

Pria kelahiran 3 Juli 1953 di Cirebon, Jawa Barat ini adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2010-2022.

Kini dirinya menjabat sebagai Mustasyar (penasehat) Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama masa khidmat 2022-2026.