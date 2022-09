Upaya Kapolrestabes Makassar Cegah Kriminalitas Diapresiasi Pengamat: Masyarakat Harus Dirangkul

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto ditemui di kawasan Fly Over Makassar, Senin (12/9/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kreativitas dan sinergi pencegahan kriminalitas yang dilakukan Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar (Kombes) Pol Budhi Haryanto dalam upayanya menekan angka kriminal dinilai inovatif oleh pengamat birokrasi dan pelayanan publik Varhan Abdul Aziz.

Seperti diketahui, Kapolrestabes melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi pemuda antara lain terhadap Batalyon 120.

Varhan mengatakan, penegakan hukum menjadi tugas dan fungsi aparat Kepolisian, namun didalam kaidah masyarakat madani, partisipasi elemen rakyat menjadi satu hal yang penting.

"Kita tidak bisa menjadikan masyarakat sebagai penonton, namun partisipasi mereka perlu diberdayakan sesuai kapasitas dan kemampuannya dan ini tidak bisa swadaya, masyarakat harus dirangkul dan diarahkan, seperti yang dilakukan Kapolrestabes pada Organisasi Pemuda Batalyon 120," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (16/9/2022).

Varhan melanjutkan, cara Budhi Haryanto yang bersinergi dengan Wali Kota Makassar dalam merangkul mantan pelaku kriminalitas menjadi out of the box karena mempercayakan mereka untuk mengajak orang lain hidup lurus dan benar.

"Seperti diketahui, anggota Batalyon 120 adalah mantan pelaku kriminal yang telah membersihkan dirinya mereka disegani di lingkungannya orang yang memiliki pengalaman dan telah menjadi lebih baik akan lebih mudah didengar sama halnya seorang pecandu bisa lebih mendengar sesama mantan pecandu yang telah insaf," jelasnya.

“Apakah mantan pelaku kriminal tidak punya hak untuk sadar akan kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk orang lain?" tanya Varhan.

“Siapa yang mau peduli kepada mereka yg ingin hidup menjadi orang baik dan tidak melanggar aturan hukum?" ujarnya.

“Para mantan pelaku kriminal yang telah sadar dan insyaf atas kesalahannya yang lalu punya hak hidup yang lebih baik di masa depannya," tegas Varhan.

Ia menghargai upaya Kapolrestabes Makassar yang akan mengganti nama Batalyon 120 menjadi Paguyuban atau nama lainya yang lebih umum.