Ketua Umum PBNU Undang Pemimpin Agama Dunia Hadiri R20 Indonesia di Bali

Dok Kemlu RI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan bilateral usai menghadiri Kongres ke-7 Pemimpin Dunia dan Agama Tradisional (Congress of Leaders of World and Traditional Religion) yang dilaksanakan di ibu kota Kazakhstan, Nur Sultan pada hari Rabu dan Kamis, (14-15/09/2022).