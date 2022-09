VIDEO Soal Isu Jokowi Dukung Pencapresan Prabowo, Fadli Zon: Sangat Bagus Apalagi dari yang Berkuasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi isu dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Fadli Zon menyebut dukungan dari Jokowi ke Prabowo Subianto di Pilpres 2024, tentu sangat membantu.

Terlebih Jokowi saat ini sebagai pihak penguasa sebagai presiden.

"Kalau ada dukungan ya saya sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra itu sangat bagus ya, kalau memang ada dukungan seperti itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Dukungan dari manapun pasti akan membantu apalagi yang sedang berkuasa," imbuhnya.

Terkait kedekatan Prabowo dengan Jokowi, Fadli menilai kedekatan itu terlihat dari kerja sama keduanya. Karena Prabowo adalah menterinya Jokowi.

"Kalau sekarang sih terlihat sudah pasti kerja sama bagian dari tim kabinet ini Pak Prabowo," ucapnya.

Kendati demikian, soal dinamika politik saat ini masih terlalu dini diprediksi.

Fadli berujar, dukungan akan terlihat saat mendekati pendaftaran calon presiden pada tahun 2023 mendatang.

"Kalau sekarang ini too early to tell. Dinamika masih tinggi orang masih mencari bentuk mencari formula tinggal nanti apakah akan ada dua pasangan kan atau tiga pasangan kah konfigurasinya seperti apa saya kira itu akan sangat menentukan," pungkas Fadli.(*)