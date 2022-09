Sekolah di Bali Masuk Nominasi Tiga Besar Kompetisi Sekolah Terbaik Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu sekolah di Bali, Green School Bali, masuk nominasi 3 besar Kompetisi Sekolah Terbaik Dunia untuk mendapatkan hadiah senilai 250 ribu dolar Amerika.

Kompetisi ini digelar oleh lembaga internasional T4 Education berkolaborasi dengan Accenture dan American Express.

"Penghargaan Sekolah Terbaik Dunia memunculkan keahlian sekolah-sekolah inspirasional dari seluruh penjuru dunia. Sudah waktunya bagi pemerintah di mana pun untuk mendengarkan suara mereka," ujar Founder of T4 Education and the World’s Best School Prizes, Vikas Pota, melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).

Tujuan kegiatan ini untuk berbagi praktik baik dari sekolah di seluruh dunia yang berhasil mengubah kehidupan para siswa dan membuat perbedaan di masyarakat.

Hadiah sekolah terbaik dunia terdiri lima kategori, yaitu Kolaborasi Masyarakat (Community Collaboration), Aksi Lingkungan (Environmental Action), Inovasi (Innovation), Mengatasi Kesulitan (Overcoming Adversity), dan Mendukung Hidup Sehat (Supporting Healthy Lives).

"Ini merupakan sebuah perayaan seluruh sekolah di dunia atas peran penting mereka dalam mengembangkan generasi penerus dan kontribusi besar mereka kepada masyarakat terutama pasca pandemik covid-19," tutur Vikas.

Acara ini dibentuk oleh T4 Education berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Accenture, American Express, Yayasan Hasanah, Templeton World Charity Foundation, the Lemann Foundation, D2L, Mellby Gård, and Universidad Camilo José Cela.

Green School Bali adalah sekolah program belajar 12 tahun yang berada di Bali yang memasukan isu lingkungan ke dalam program sekolah melalui sejumlah inisatif seperti bio bis dan toilet kompos.

Pada saat bersamaan, Global Sustainability Services Lead and Chief Responsibility Officer at Accenture Peter Lacy turut mengucapkan selamat kepada Green School Bali.