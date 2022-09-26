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Jadi Kapolres Jakarta Selatan, Ade Ary Syam Indradi Punya Harta Rp 2,3 Miliar, Ini Rinciannya
Inilah daftar harta kekayaan Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kapolres Jakarta Selatan yang mencapai Rp 2,3 miliar per 2022.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Inilah harta kekayaan Kombes Ade Ary Syam Indradi yang ditunjuk sebagai Kapolres Jakarta Selatan.
Ade Ary Syam Indradi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,3 miliar atau tepatnya Rp 2.376.900.000.
Hal ini berdasarkan laporan harta kekayaan Ade Ary Syam Indradi yang disampaikan pada 10 Februari 2022.
Mengutip laporan yang diunggah di situs elhkpn.kpk.go.id, Ade Ary Syam Indradi memiliki sejumlah aset.
Dua bidang tanah menyumbang sebagian besar harta kekayaan Ade Ary Syam Indradi, yaitu Rp 1.341.900.000.
Aset lain yang dimiliki Ade Ary Syam Indradi adalah kas dan setara kas sebesar Rp 660 juta.
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Ade Ary Syam Indradi masih memiliki satu unit mobil dengan nilai Rp 375 juta.
Saat menyampaikan laporan harta kekayaan ini, Ade Ary Syam Indradi masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY.
Bila dibandingkan pada laporan tahun 2020, ada kenaikan jumlah harta Ade Ary Syam Indradi sekira Rp 1,3 miliar.
Hal ini karena adanya kenaikan nilai aset pada dua tanah yang dimilikinya.
Sumber: TribunSolo.com
Ade Ary Syam Indradi
Harta kekayaan Ade Ary Syam Indradi
Kapolres Jakarta Selatan
Sosok Kombes Ade Ary Syam Indradi
Rekam Jejak Kombes Ade Ary Syam Indradi
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